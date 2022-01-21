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Сегодня, 13:27

Пермь может провести чемпионат Европы по баскетболу-2025 совместно с Москвой

Иван Торопцев
Корреспондент

Москва и Пермь совместно участвуют в заявке от России на проведение чемпионата Европы 2025 года.

«Москва и Пермь участвуют в заявке от Российской федерации баскетбола на проведение европейского первенства», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы Международной федерации баскетбола.

Чемпионат Европы по баскетболу-2025 состоится в сентябре и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира будет проведен в одной из этих стран. Помимо России, на проведение соревнований претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы провести только групповой этап.

Источник: https://tass.ru/sport/13488991
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