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9 сентября 2025, 23:05

Греция победила Литву и стала полуфиналистом Евробаскета

Руслан Минаев
Яннис Адетокунбо.
Фото Reuters

Сборная Греции обыграла Литву в четвертьфинале чемпионата Европы — 87:76. Игра проходила в Риге.

У греков самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо — 29 очков, 6 подборов и 4 перехвата. У литовцев больше всех очков набрал Йонас Валанчюнас — 24 очка и 15 подборов.

Греция вышла в полуфинал и встретится с Турцией.

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Чемпионат Европы. Мужчины

1/4 финала

Литва — Греция — 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)

9 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».

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Баскетбол
Сборная Греции по баскетболу
Сборная Литвы по баскетболу
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