Греция победила Литву и стала полуфиналистом Евробаскета
Сборная Греции обыграла Литву в четвертьфинале чемпионата Европы — 87:76. Игра проходила в Риге.
У греков самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо — 29 очков, 6 подборов и 4 перехвата. У литовцев больше всех очков набрал Йонас Валанчюнас — 24 очка и 15 подборов.
Греция вышла в полуфинал и встретится с Турцией.
Баскетбол
Чемпионат Европы. Мужчины
1/4 финала
Литва — Греция — 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)
9 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».
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