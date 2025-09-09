Греция победила Литву и стала полуфиналистом Евробаскета

Сборная Греции обыграла Литву в четвертьфинале чемпионата Европы — 87:76. Игра проходила в Риге.

У греков самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо — 29 очков, 6 подборов и 4 перехвата. У литовцев больше всех очков набрал Йонас Валанчюнас — 24 очка и 15 подборов.

Греция вышла в полуфинал и встретится с Турцией.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

1/4 финала

Литва — Греция — 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)

9 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».