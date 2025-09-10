Финляндия победила Грузию в четвертьфинале Евробаскета

Финляндия обыграла Грузию в четвертьфинале чемпионата Европы — 93:79. Матч проходил в Риге.

Самым результативным игроком у финнов стал Микаэль Янтунен — 19 очков. У грузин больше всех очков набрал Александр Мамукелашвили — 22. В концовке матча за грубый фол был удален форвард грузинской команды Торнике Шенгелия.

Финляндия вышла в полуфинал Евробаскета и встретится с победителем матча Германия — Словения.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

1/4 финала

Финляндия — Грузия — 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17)

10 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».