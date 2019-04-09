СМИ: "Гран-при Голландии" появится в "Формуле-1" в 2020 году

В следующем году в календаре "Формулы-1" появится "Гран-при Голландии", сообщает De Telegraaf. По данным голландских СМИ, контракт на проведение гонок в Зандворте уже подписан на пять лет, начиная со следующего года. Но информация пока не подтверждена владельцами "Формулы-1".

"Гран-при Голландии" проводился в "Формуле-1" с 1952 года, но в середине 1980-х пропал из календаря. Если информация о гонке в Зандворте подтвердится, то в 2020 году в чемпионате может быть 23 этапа, поскольку уже известно о добавлении в календарь "Гран-при Вьетнама". При этом контракты с шестью организаторами "Гран-при" из нынешнего 21 пока не продлены.