Расселл доволен первым днем за рулем «Мерседес»

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл, заменяющий в «Мерседес» заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Сахира», поделился впечатлениями от пятничных сессий свободных заездов. Британец показал лучшее время по итогам всех двух практик.

— День получился отличный, но нам еще есть над чем поработать, — приводит пресс-служба «Мерседес» слова Расселла. — Новая конфигурация в Бахрейне не так проста, как кажется. Приятно было поработать с командой «Мерседес», я учусь чему-то новому каждый круг за рулем болида и с нетерпением жду, когда вновь вернусь в машину.

Сегодня, 5 декабря состоится квалификация «Гран-при Сахира». Начало — в 20.00 (мск).