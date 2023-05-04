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Сегодня, 10:52

Представитель Мазепина объяснил для чего гонщик пытается добиться отмены санкций

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Экс-пилот «Хаас» Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Экс-пилот «Хаас» Никита Мазепин добивается отмены санкций в странах ЕС, Великобритании и Канады, чтобы сохранить «возможность попасть в какую-либо команду «Формулы-1» на следующий сезон». «СЭ» об этом рассказал представитель Мазепина.

«Совет ЕС в середине марта продлил санкции в отношении Никиты Мазепина на следующие полгода (до сентября 2023). Однако 5 апреля Президент Суда ЕС в срочном порядке приостановил эти санкции аналогично тому, как он сделал 1 марта. Т.е. сейчас все санкции ЕС в отношении Никиты Мазепина уже приостановлены в части, необходимой ему для карьеры гонщика.

В Канаде и Великобритании мы просим у суда аналогичные обеспечительные меры как и в суде ЕС.

Срочность запрашиваемых мер и в ЕС, и в Канаде, в Великобритании как раз обусловлена тем, что в течение нескольких следующих месяцев сохраняется возможность попасть в какую-либо команду «Формулы-1? на сезон 2024 года, так как переговоры обычно начинаются в мае/июне и длятся до конца лета/осени в зависимости от команды», — отметил «СЭ» представитель.

Мазепин выступал за команду «Хаас» в чемпионате «Формулы-1» в сезоне 2021 года. В марте 2022 года, перед стартом сезона, россиянин был включен в черный список ЕС, после чего «Хаас» разорвал контракт с гонщиком и со своим спонсором — компанией «Уралкалий», владельцем которой является отец пилота Дмитрий Мазепин. После этого Мазепин-младший создал фонд «Мы выступаем как один», который помогает спортсменам, отстраненным от международных соревнований по неспортивным причинам.

Формула-1
Никита Мазепин
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Мазепин обратился в суд Великобритании для снятия санкций против него
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