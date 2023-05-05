Леклер: «Не думаю, что новинок хватит для борьбы с «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды на «Гран-при Майами».

«Новинки должны позволить «Феррари» сделать шаг в правильном направлении. Не думаю, что их хватит для того, чтобы начать бороться с «Ред Булл», но мы сделаем шаг в правильном направлении, я уверен.

В Баку мы смотрелись очень сильно. И я выиграл свой первый поул, что здорово. Думаю, это доказывает то, что у нас быстрая машина, особенно в квалификациях. В то же время гонка лишь подтвердила, что у нас есть и слабые стороны и что нам нужно работать над улучшением своего гоночного темпа, потому что соперники из «Ред Булл» пока слишком сильны», — приводит слова Леклера F1i.com.

Первая свободная практика «Гран-при Майами» пройдет 5 мая. Начало — в 21.00 мск.