Австралиец Пиастри выиграл вторую гонку первого этапа «Формулы-2», Мазепин сошел с трассы

Австралийский пилот команды Prema Оскар Пиастри стал победителем второй гонки первого этапа серии «Формула-2», который проходит в Бахрейне.

Вторым финишировал датчанин Кристиан Лундгор (ART), третьим — китаец Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).

Пилот SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, сошел с дистанции на первом круге после контакта с британцем Дэном Тиктумом из Carlin.