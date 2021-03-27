Австралиец Пиастри выиграл вторую гонку первого этапа «Формулы-2», Мазепин сошел с трассы
20:40
Австралийский пилот команды Prema Оскар Пиастри стал победителем второй гонки первого этапа серии «Формула-2», который проходит в Бахрейне.
Вторым финишировал датчанин Кристиан Лундгор (ART), третьим — китаец Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).
Пилот SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, сошел с дистанции на первом круге после контакта с британцем Дэном Тиктумом из Carlin.
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