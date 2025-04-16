Марко высоко оценил дебют Хаджара в «Формуле-1»

Во время гоночного уик-энда в Бахрейне советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал лестную оценку выступлению 20-летнего французского пилота «Рейсинг Буллз» Исаака Хаджара.

«Хаджар стал приятным открытием. Несмотря на молодость, он моментально адаптируется к любым трассам, демонстрируя впечатляющую скорость и стабильность без лишней помпы», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.