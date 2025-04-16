Феттель о гармонии в «Макларен»: «Норрис и Пиастри не станут соперниками-врагами»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился мнением о динамике внутри «Макларен».

«Ландо Норрис остается главным претендентом на титул, но ситуация может измениться. Хотя фанаты всегда ждут драмы, я не вижу предпосылок для серьезного конфликта между ним и Оскаром Пиастри. Они нашли идеальный баланс — командная атмосфера под чутким контролем Андреа Стеллы исключает лишнюю напряженность.

Нынешнее поколение гонщиков совершило прорыв в умении разделять спортивную борьбу и личные отношения. Мы тоже уважали соперников, но сегодня пилоты достигли нового уровня в этом аспекте», — рассказал Феттель crash.net.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.