Лоусон: «Джидда предлагает неповторимый скоростной вызов»

Пилот «РБ» Лиам Лоусон поделился ожиданиями от предстоящего этапа в Джидде.

«Особенно жду гонку в Джидде, которая станет завершающей в этой трехэтапной серии. Трасса здесь по-настоящему уникальна — она требует абсолютного доверия к машине. Хотя мой опыт на этом треке ограничен выступлениями в «Формуле-2», я прекрасно понимаю, насколько впечатляющей будет скорость за рулем болида», — рассказал Лоусон.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.