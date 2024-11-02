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Квалификация «Гран-при Бразилии» перенесена на завтра из-за дождя

Ана Горшкова
Корреспондент
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На «Гран-при Бразилии» перенесли квалификацию к воскресной гонке из-за непогоды. В Сан-Паулу идет дождь.

Квалификация должна была пройти в субботу, 2 ноября, в 21.00 (мск), но гоночная дирекция несколько раз переносила старт.

Квалификация отложена до завтра. Время начала сессии пока не сообщалось.

«Квалификация пройдет завтра, в воскресенье, за несколько часов до начала гонки», — говорится в заявлении «Формулы-1».

Гонка «Гран-при Бразилии» запаланирована на воскресенье, 3 ноября, в 20.00 мск.

Формула-1
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