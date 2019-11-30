Израильский гонщик примет участие в тестах за рулем «Уильямса»

Израильский пилот Рой Ниссани проедет за рулем «Уильямса» во время шинных тестов в Абу-Даби, которые пройдут на следующей неделе. Как сообщает «Уильямс», 25-летний израильтянин впервые сядет за руль машины «Формулы-1» 3 декабря в рамках второй части тестов резины. Также в тестах примут участие Николас Латифи и Джордж Расселл, которые будут выступать за «Уильямс» в следующем сезоне.

Рой Ниссани ранее выступал в «Формуле-3» и «Формуле-2». Отметим, что его отец Чанох Ниссани принимал участие в пяти тренировках за рулем «Формулы-1» в 2004 и 2005 годах. Ему машины предоставляли «Джордан» и «Минарди».