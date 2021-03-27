Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Бахрейна»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Бахрейна». Он занял второе место. Первым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

«Мои поздравления Максу — он проделал отличную работу, последний круг был очень быстрым, — цитирует Хэмилтона Autosport 27 марта. — Я отдал абсолютно все силы, но этого оказалось недостаточно. Это был наш предел. Конечно, всегда есть какие-то мелочи, но у нас в запасе не осталось ничего, это точно. Я выжал из машины все.

Парни на нашей базе отлично поработали с машиной после тестов, наш отдел аэродинамики дал бесценную информацию, благодаря которой мы приблизились к «Ред Буллу». Я рад, что мы оказались так близко, так как после тестов думали, что будем намного дальше».

Гонка состоится 28 марта. Начало в 16.00 по московскому времени.