Ферстаппен назвал поул подарком на юбилей Култхарда

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Бахрейна». Он занял первое место.

«Моя первая попытка была не особо впечатляющей — но когда я вернулся в боксы, то плохо представлял, как сильно я смогу ускориться, насколько велик запас. Важно было не перестараться, не перегреть шины. Но в итоге все получилось. Завтра важнее всего хорошо стартовать — машина хорошо смотрится и на коротких, и на длинных сериях кругов, что внушает нам оптимизм», — цитирует Ферстаппена Motorsport.

Традиционное интервью у обладателей трех первых позиций брал Дэвид Култхард — экс-пилот «Формулы-1», в прошлом также выступавший за команду «Ред Булл», а 27 марта отмечающий свое 50-летие.

«Это был небольшой подарок на твой день рождения», — сообщил Ферстаппен шотландцу в финале интервью.

Свои слова Макс подкрепил тортом для шотландца — который, правда, запустил ему в лицо.