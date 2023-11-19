Ферстаппен выиграл «Гран-при Лас-Вегаса», Леклер — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил на «Гран-при Лас-Вегаса». Дистанция составила 50 кругов.

Вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари» (отставание +2,070 секунды), для которого этот подиум стал пятым в сезоне. На третьем месте оказался партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес (+2,241). Мексиканец девятый раз поднялся на подиум.

Заключительный этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.

Гран-при Лас-Вегаса, США

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Эстебан Окон («Альпин»)

5. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Оскар Пиастри («Макларен»)

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

16. Логан Сарджент («Уильямс»)

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)