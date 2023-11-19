Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:38

Ферстаппен выиграл «Гран-при Лас-Вегаса», Леклер — второй

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макс Ферстаппен.
Фото AFP

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил на «Гран-при Лас-Вегаса». Дистанция составила 50 кругов.

Вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари» (отставание +2,070 секунды), для которого этот подиум стал пятым в сезоне. На третьем месте оказался партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес (+2,241). Мексиканец девятый раз поднялся на подиум.

Заключительный этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.

Гран-при Лас-Вегаса, США

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Эстебан Окон («Альпин»)

5. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Оскар Пиастри («Макларен»)

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

16. Логан Сарджент («Уильямс»)

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
1
Читайте также
Медведев в трех сетах проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP
«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся прогрессом для мира
Военное крыло ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс — о штрафе в 10 позиций: «Я просто разочарован»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости