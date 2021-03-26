Мазепин пообещал представить пять-шесть уникальных шлемов в этом сезоне

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что продолжит удивлять болельщиков шлемами необычного дизайна.

— На «Гран-при Бахрейна» у меня не будет особенного шлема, — отметил «СЭ» 22-летний гонщик. — Хочу начать сезон в «красках» команды. Но в этом году, я думаю, у меня будет 5-6 шлемов необычного дизайна. Один из них обязательно представлю на «Гран-при России» в Сочи. Люблю привносить что-то новое, интересное, показывать свое видение миру, что я считаю красивым. Обычно сам придумываю идеи или советуюсь с дизайнерами в этой сфере.

Перед прошлогодним «Гран-при России» проект шлема Мазепину сделал известный гоночный дизайнер Шон Булл. Он вдохновился идеями советского конструктивизма. За основу Булл взял плакат «Ленгиз: книги по всем отраслям знаний» Александра Родченкова, заменив исходный текст на имя и фамилию Мазепина. В сентябре 2019 года дизайн шлема пилота был сделан под яйцо Фаберже с настоящими кристаллами Сваровски.

(Тимур Ганеев)