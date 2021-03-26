Перес похвалил болид «Ред Булл» перед началом сезона «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о потенциале болида команды в сезоне-2021.

«Нынешний болид «Ред Булл» — самая конкурентоспособная машина из тех, за рулем которых я выступал. Хоть я провел не так много времени с машиной, я уверен в ней. У «Ред Булл» хороший потенциал. Посмотрим, как мы выступим в ближайшие дни», — приводит GPFans слова Переса.

Перес перешел в «Ред Булл» по окончании сезона-2020. Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.