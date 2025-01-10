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Лысенко не выступит на зимнем чемпионате России

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Победитель зимнего чемпионата мира-2018 в прыжках в высоту Данил Лысенко принял решение пропустить зимний чемпионат страны ради более качественной подготовки к летним турнирам.

7 января 27-летний прыгун победил на турнире в Екатеринбурге с результатом 2,25 м. Спортсмен принял участие в соревнованиях меньше чем через два месяца после перенесенного аппендицита.

«Следующим стартом для меня будет турнир в Челябинске 17 января, потом точно выступлю на «Битве полов» и на «Русской зиме» в начале февраля, — цитирует ТАСС Лысенко. — Но зимний чемпионат России я планирую пропустить. Мы с тренером решили пожертвовать этим стартом, чтобы лучше подготовиться к летнему сезону. Мы уже договорились с женой, что во время чемпионата России уедем на отдых».

Чемпионат России в помещении пройдет в Москве с 28 февраля по 2 марта. В 2024 году Лысенко выиграл все главные старты сезона.

Источник: ТАСС
Данил Лысенко
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