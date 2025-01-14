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Вице-чемпион Европы в прыжках с шестом Моргунов пропустит большую часть зимнего сезона

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Личный тренер прыгуна с шестом Тимура Моргунова Владимир Шульгин сообщил, что спортсмен может полностью пропустить сезон из-за травмы бедра.

«У Тимура случилась травма передней мышцы левого бедра, сейчас он потихоньку восстанавливается, но на тренировках еще испытывает небольшую боль в ноге, Поэтому пока он не выступает и заявится, возможно, только на чемпионат России, который будет в конце зимнего сезона», — приводит слова Шульгина ТАСС.

28-летний Моргунов является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в Берлине с прыжком на шесть метров. В сезоне-2024 Моргунов был вторым на чемпионате России и стал бронзовым призером кубка страны.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Тимур Моргунов
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