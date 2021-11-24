Легкоатлеты Школина и Ухов не вернутся в спорт после окончания дисквалификации

Тренер Сергей Клюгин заявил, что российские прыгуны в высоту Светлана Школина и Иван Ухов не намерены возобновлять свои спортивные карьеры после завершения дисквалификации.

«Никто из них возвращаться не собирался, — цитирует тренера ТАСС. — У обоих по трое детей, они занимаются своими семьями. Да и что говорить — возвращаться некуда, к сожалению. Нам бы выдержать это все».

В 2019 году CAS дисквалифицировал Школину и Ухова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В начале апреля 2021 года организация частично удовлетворила апелляции легкоатлетов, сократив срок их отстранения до 2 лет 9 месяцев. Дисквалификация спортсменов завершилась 1 ноября этого года.

35-летний Ухов является олимпийским чемпионом 2012 года и бронзовым призером чемпионата Европы 2014. Школина — чемпионка мира 2013 года в прыжках в высоту и бронзовая медалистка Олимпийских игр-2012.