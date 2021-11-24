Пропустивший Олимпиаду из-за травмы Шубенков начал подготовку к новому сезону

Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова сообщил, что спортсмен начал подготовку к следующему сезону.

«Шубенков уже начал подготовку к следующему сезону, его текущие тренировки уже можно назвать полноценными, исходя из того физического состояния, в котором находится сейчас спортсмен. Но традиционный тренировочный план, конечно, претерпел определенные изменения. Перед тем как приступить к обычной кроссовой подготовке, нам нужно для начала оценить состояние его ахилла и восстановить мышцы, которые из-за длительного лечения ноги серьезно атрофировались.



Сейчас упор делается на силовую работу, подготовку мышц голени и укрепление ахилла. Кроссы и бег через барьеры пока исключены. Перед нами стоит задача подготовиться к участию в майских стартах. Все как в предыдущие годы. Со слов Сергея, сам он с оптимизмом смотрит в будущее и серьезно настроен на следующий сезон. Но мне кажется, что какой-то полной уверенности в ситуации у него пока нет. И это логично, потому что спортсмен пока не чувствует себя в привычных физических кондициях. Я думаю, что ясность наступит по прошествии какого-то времени», — приводит ТАСС слова Клевцова.

Шубенков пропустил Олимпиаду в Токио, которая проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года, из-за травмы ахиллова сухожилия.