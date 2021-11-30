Чемпион мира по легкой атлетике из США погиб в перестрелке

Чемпион мира по легкой атлетике Эммит Кинг погиб в результате перестрелки в американском Бессемере (штат Алабама), сообщает NBC.

По предварительным данным следствия, Кинг поругался со знакомым Уилли Уэллсом. Словесная перепалка переросла в перестрелку из пистолетов.

60-летний Уэллс умер до приезда полиции, 62-летний Кинг был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Кинг стал обладателем золотой медали ЧМ-1983 в эстафете 4 по 100 м. Также он завоевал бронзу на дистанции 100 м.

Спортсмен входил в состав сборной США на Олимпийских играх 1984 и 1988 годов, но в соревнованиях участия не принимал.