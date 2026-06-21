Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года Данил Лысенко стал победителем Кубка России в прыжках в высоту.

На соревнованиях в Чебоксарах 29-летний спортсмен показал результат 2,27 метра. Второе место занял Степан Веткин — 2,23 метра. Третьим стал Ярослав Кутковой — 2,19 метра.

Лысенко является трехкратным чемпионом России, серебряным призером чемпионата мира 2017 года и победителем чемпионата мира в помещении 2018 года.

В беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин победил Максим Якушев — 8 минут 36,65 секунды. Второе место занял Олег Сомов — 8.39,39, третье — Артем Король — 8.43,04.

У женщин на дистанции 3000 метров с препятствиями победила Екатерина Ивонина — 9 минут 24,22 секунды. Второй стала Анна Тропина — 9.56,18, третьей — Анна Ильина — 10.37,30.

В метании диска у мужчин первое место занял Алексей Худяков с результатом 63,53 метра. Вторым стал Семен Бородаев — 57,41 метра, третьим — Александр Бабенко — 56,69 метра.

Соревнования завершатся 21 июня.