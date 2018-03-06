19:19 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Виктор Антипин: "Баффало" вместо Олимпиады? Я никогда ни о чем не жалею"

1

Российский защитник "Баффало" Виктор Антипин после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (5:3) в интервью "СЭ" отметил, что следил за Олимпийскими играми-2018. Хоккеист также добавил, что не жалеет, что не поехал на Игры в Корею.

– Удалось следить за Олимпиадой?

– Конечно. Смотрел матчи, болел за нашу сборную и очень рад ее победе. Во время просмотра финала у меня волнения не было, несмотря на то, что проигрывали 2:3. У нас опытная команда, и я знал, что в итоге все сложится в нашу пользу.

– Не жалеете, что променяли Олимпиаду на "Баффало"?

– Как можно о чем-то жалеть? Я никогда ни о чем не жалею. (Александр ЧЕХОВ)

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

skua

Лететь за минуту до конца против немцев, играя 4 на 5 ... Какое волнение ? Обычная ситуация.. 100%

20:44

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!