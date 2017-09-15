Виктор Тихонов: "СКА постарается побить рекорд по числу побед подряд"

Нападающий СКА Виктор Тихонов выразил надежду, что команде удастся установить рекорд по количеству побед подряд. Армейцы сегодня одолели "Металлург" из Магнитогорска в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 ОТ). На их счету 11 побед в 11 играх со старта сезона. По этому показателю СКА уступает только самому себе образца 2014 года - тогда армейцы выиграли на старте сезона 12 матчей. Рекордная выигрышная серия в КХЛ принадлежит "Авангарду" - 18 матчей подряд.

- Гол получился очень классным. Забрасывали когда-то подобные шайбы?

- Что-то похожее на чемпионате мира было, в ворота Коскинена.

– Заброшенная шайба придала вам уверенности?

– Да любая шайба придает уверенности.

– Ваши родные приехали в Санкт-Петербург. Помогают?

– Это всегда прибавляет эмоций, я стал больше спать. Дело в том, что они рано ложатся – часов в 8-9, ну и я с ними. Может, поэтому сил больше.

– 11 побед подряд. Вы думаете о рекорде?

– Не думаю об этом. Впереди еще много матчей. Будем стараться повторить рекорд и побить его. (Гоша ЧЕРНОВ)