Валиуллин ответил Тамбиеву на слова о Хэйсе: «Когда у людей что-то не получается, они всегда так говорят»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера московского «Динамо» Леонида Тамбиева о Кевине Хэйсе.

— Тамбиев сказал, что Хэйс его не зацепил. Как реагируете на такие реплики конкурентов?

— Когда у людей что-то не получается, они всегда так говорят. Насколько я знаю, интерес у «Динамо» был. Просто мы чуть быстрее сработали, — сказал Валиуллин в интервью «СЭ».

Хэйс 25 августа заключил однолетнее соглашение с казанским клубом. До переезда в КХЛ форвард провел всю профессиональную карьеру в Северной Америке, выступая в НХЛ за «Рейнджерс», «Виннипег», «Филадельфию», «Сент-Луис» и «Питтсбург». Тамбиев возглавил московское «Динамо» перед сезоном-2026/27. До этого специалист четыре года работал главным тренером «Адмирала», а концовку прошлого сезона провел в штабе СКА.