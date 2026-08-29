Валиуллин ответил Тамбиеву на слова о Хэйсе: «Когда у людей что-то не получается, они всегда так говорят»
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера московского «Динамо» Леонида Тамбиева о Кевине Хэйсе.
— Тамбиев сказал, что Хэйс его не зацепил. Как реагируете на такие реплики конкурентов?
— Когда у людей что-то не получается, они всегда так говорят. Насколько я знаю, интерес у «Динамо» был. Просто мы чуть быстрее сработали, — сказал Валиуллин в интервью «СЭ».
Хэйс 25 августа заключил однолетнее соглашение с казанским клубом. До переезда в КХЛ форвард провел всю профессиональную карьеру в Северной Америке, выступая в НХЛ за «Рейнджерс», «Виннипег», «Филадельфию», «Сент-Луис» и «Питтсбург». Тамбиев возглавил московское «Динамо» перед сезоном-2026/27. До этого специалист четыре года работал главным тренером «Адмирала», а концовку прошлого сезона провел в штабе СКА.
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