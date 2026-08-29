Валиуллин: «Никаких финансовых проблем у «Ак Барса» нет»
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможных изменениях в финансировании казанского клуба.
— Было много разговоров, что финансирование клуба в целом изменилось. Является ли это фактором, который вам в чем-то мешает?
— Я, честно говоря, не понимаю, откуда появилась эта информация. Наша компания, наш спонсор — «Татнефть», один из самых стабильных спонсоров в России. И республика всегда поддерживает нас от и до. Никаких финансовых проблем у нас нет, — сказал Валиуллин в интервью «СЭ».
«Ак Барс» подходит к новому чемпионату в статусе финалиста Кубка Гагарина: весной 2026 года команда из Казани уступила «Локомотиву» в решающей серии со счетом 2-4. Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.
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