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Генменеджер Ак Барса Валиуллин заявил, что у команды нет финансовых проблем

Валиуллин: «Никаких финансовых проблем у «Ак Барса» нет»

Михаил Зислис
Обозреватель

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможных изменениях в финансировании казанского клуба.

— Было много разговоров, что финансирование клуба в целом изменилось. Является ли это фактором, который вам в чем-то мешает?

— Я, честно говоря, не понимаю, откуда появилась эта информация. Наша компания, наш спонсор — «Татнефть», один из самых стабильных спонсоров в России. И республика всегда поддерживает нас от и до. Никаких финансовых проблем у нас нет, — сказал Валиуллин в интервью «СЭ».

«Ак Барс» подходит к новому чемпионату в статусе финалиста Кубка Гагарина: весной 2026 года команда из Казани уступила «Локомотиву» в решающей серии со счетом 2-4. Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.

Кевин Хейс и&nbsp;Марат Валиуллин.«Надеюсь, Хэйс станет украшением КХЛ». Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин — о топ-трансфере из НХЛ и потерях клуба
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КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург Мг 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Салават Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Лада 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Северсталь 0 0 0 0
6 СКА 0 0 0 0
7 Сочи 0 0 0 0
8 Спартак 0 0 0 0
9 Торпедо НН 0 0 0 0
10 ЦСКА 0 0 0 0
11 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
Результаты / календарь
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10.09
5.09 13:00 Локомотив – Трактор - : -
5.09 14:30 Автомобилист – Динамо М - : -
5.09 17:00 Спартак – Торпедо НН - : -
5.09 17:00 СКА – Лада - : -
5.09 17:00 Ак Барс – Сибирь - : -
5.09 17:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
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