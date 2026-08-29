Ларионов — о презентации СКА: «Санкт-Петербург заслуживает звонкую и яркую команду»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил презентацию команды.

В субботу в парке у «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге прошел открытый фестиваль-презентация СКА на новый сезон.

— Знаете, я хочу сказать, что этот город заслуживают того, чтобы команда была звонкая, яркая и, конечно, успешная — в плане того, чтобы выиграть Кубок Гагарина. У нас хороший коллектив, который сейчас находится в стадии формирования. Уже видно, что в команде отличная атмосфера. Хорошая рабочая этика располагает к тому, чтобы провести сезон на высоком уровне и в итоге вернуться сюда, чтобы отметить победу.

— Год назад презентация СКА была закрытой, сегодня открытой. Как вам нынешний формат?

— Похожий формат презентации был в Нижнем Новгороде, в «Торпедо». Я считаю, что это приближает команду к людям, к народу, и это очень важно и здорово. Мы хотим, чтобы арена, которая стоит рядом и вмещает огромное количество людей, всегда была полной, яркой, интересной и успешной для команды. В наших силах сделать людям праздник и подарить им эмоции. Мы в это верим.