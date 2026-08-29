Московское «Динамо» победило «Автомобилист» и сыграет с минским «Динамо» в финале Кубка мэра Москвы

Московское «Динамо» на выезде одержало победу над «Автомобилистом» в матче Кубка мэра Москвы — 5:2.

Дубль у бело-голубых оформил Егор Римашевский. По одной шайбе забросили Игорь Ожиганов, Артем Швец-Роговой и Михаил Меликов.

У «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев и Даниэль Спронг.

Москвичи вышли в финал Кубка мэра Москвы, где 30 августа сыграют против минского «Динамо».