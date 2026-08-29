В «Ак Барсе» объяснили, как смогли подписать форварда Хэйса, сыгравшего больше 800 матчей в НХЛ
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» оценил подписание американского нападающего Кевина Хэйса.
— Как стало возможным подписание Хэйса? — вопрос Валиуллину в интервью «СЭ».
— Мы действительно старались держать все в тайне, чтобы информация никуда не вышла. И сами немного удивились: обычно она всегда витает в воздухе, появляются какие-то инсайды, а тут до последнего ничего не было. Считаю, что игроков подобного уровня в КХЛ сейчас приезжает не так много. Надеюсь, Хэйс станет ее украшением. У него огромный опыт. И он будет полезен не только на льду, но и нашим молодым ребятам: это и уровень подготовки, и то, как он ведет себя в быту. Кевин принесет много положительного, — сказал генменеджер «Ак Барса».
34-летний Хэйс подписал однолетний контракт с «Ак Барсом» 25 августа. Американец провел в НХЛ 12 сезонов и набрал 446 (185+261) очков в 805 матчах регулярных чемпионатов. В сезоне-2025/26 нападающий выступал за «Питтсбург» и набрал 8 (4+4) очков за 28 игр.
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