Ларионов заявил, что задача СКА в новом сезоне — выиграть Кубок Гагарина

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что задачей петербургского клуба на сезон-2026/27 является победа в Кубке Гагарина. Об этом специалист сообщил на презентации состава команды.

«Большое спасибо за то, что нашли время сегодня прийти в субботний вечер поприветствовать команду не только СКА, но и команду «Академии СКА», «СКА-1946», «СКА-ВМФ». Эти ребята находятся здесь с одной миссией — с миссией привезти Кубок Гагарина к вам в Петербург», — сказал Ларионов.

Тренер также отметил поддержку болельщиков и заявил, что СКА рассчитывает показывать яркий и результативный хоккей.

В прошлом сезоне петербургский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина в первом раунде, уступив московскому ЦСКА со счетом 1-4 в серии.