В Катаре на стройке объектов ЧМ-2022 каждую неделю гибнет 12 рабочих

Международная конфедерация профсоюзов (МКП) сообщила о крайне высокой смертности на строительстве объектов чемпионата мира-2022 в Катаре. Отмечается, что каждую неделю погибает примерно 12 человек. В основном это мигранты, число которых на стройках достигло уже 1,2 миллиона человек. При этом в ближайшее время власти страны планируют привлечь еще около миллиона гастарбайтеров.

Смерть случается в основном не от несчастных случаев, а от рабочих условий. Люди работают в 50-градусную жару, имеют ужасные условия труда и проживания. Работодатели устраивают форменный беспредел – угрожают, не выплачивают зарплату, отнимают паспорта и не дают, таким образом, рабочим обратиться в консульство.

Посол Индии в Катаре заявил, что за первые пять месяцев 2018 года погибло 82 индийских рабочих, а 1460 человек пожаловались на неприемлимые условия труда.

70 непальским рабочим удалось укрыться в своем консульстве, а затем уехать домой. Как отмечается, у них отобрали документы, не выплачивали деньги и угрожали.

Для сравнения – при строительстве объектов к Олимпиаде в Сочи погибло 60 рабочих. При подготовке к чемпионату мира 2010 года – два человека, а к ЧМ-2014 – 10 человек. Количество смертей при подготовке к ЧМ в Катаре уже достигло 4 тысяч.

Qatar's 2022 World Cup will take more lives than 9/11 due to horrible working conditions for migrant workers.



😳 pic.twitter.com/99F5aV9ahG – 8Fact Football (@8Fact_Footballl) 24 июля 2018 г.



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