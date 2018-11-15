Министр спорта Катара назвал Россию одной из лучших стран, принимавших ЧМ

Министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганем аль-Али назвал Россию одной из лучших стран, когда-либо принимавших чемпионаты мира. Он пообещал, что его страна будет усердно трудиться, чтобы провести ЧМ-2022 лучше, чем Россия.

– Конечно, я считаю, что Россия стала одной из лучших принимающих стран чемпионата мира по футболу. И это было ожидаемо, – цитирует РИА Новости аль-Али. - За свою историю Россия приняла множество мероприятий международного масштаба. И она показала намного больше, чем от нее ожидали. В 2018 году весь мир говорил, насколько хороша Россия.

В 2018 году Россия поставила очень высокую планку. Для нас это будет настоящий вызов - сделать лучше, чем Россия. Это очень сложно, но я считаю, что ваш опыт нам очень пригодится, и нам необходимо усердно трудиться. Я надеюсь, что мы сможем провести чемпионат мира на том же уровне или лучше. Это то, что мы хотели бы сделать.

Я хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить организаторов чемпионата мира по футболу 2018. Русский народ открылся нам, открыл свои сердца, и мы очень многому от них научились о том, как нужно организовывать мероприятия. Мы до сих пор поддерживаем хорошие связи с командой, поскольку то, что они сделали, было невероятно. И в 2022 году в Катаре мы обещаем, что проведем невероятный чемпионат мира. Это то, чем мы сейчас занимаемся.