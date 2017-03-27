19:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Содержание стадиона "Фишт" обойдется в 450 - 500 миллионов рублей в год

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Директор стадиона "Фишт" в Сочи Олег Кравченко сообщил, что эксплуатация арены обойдется в 450 - 500 миллионов рублей ежегодно.

Стадион "Фишт", принимавший церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, был реконструирован к матчам Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Во вторник на арене пройдет первый футбольный матч, в котором сыграют сборные России и Бельгии.

- На содержание стадиона потребуется примерно 450 - 500 млн рублей в год, - цитирует "Р-Спорт" Кравченко. - Возможность заработать одна - проводить концерты. Мы собираемся это делать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170327/1118214025.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serg19700

Разберите его.

20:11

баламошка

Бабушки всё стерпят.

20:02

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