Содержание стадиона "Фишт" обойдется в 450 - 500 миллионов рублей в год

Директор стадиона "Фишт" в Сочи Олег Кравченко сообщил, что эксплуатация арены обойдется в 450 - 500 миллионов рублей ежегодно.

Стадион "Фишт", принимавший церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, был реконструирован к матчам Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Во вторник на арене пройдет первый футбольный матч, в котором сыграют сборные России и Бельгии.

- На содержание стадиона потребуется примерно 450 - 500 млн рублей в год, - цитирует "Р-Спорт" Кравченко. - Возможность заработать одна - проводить концерты. Мы собираемся это делать.