14:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Анзор Кавазашвили: "После фильма BBC может начаться волна бойкотов чемпионата мира-2018"

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили подчеркнул, что фильм BBC о российских фанатах - настоящая грязь. При этом он не исключил, что данная картина может побудить национальные команды бойкотировать чемпионат мира 2018 года.

- Старый Свет разрозненно-объединенной Европы во главе со своими руководителями все делает для того, чтобы унизить нашу страну, - сказал Кавазашвили. - Они забывают о том, что Россия всегда приходила им на помощь.

 
Беспорядки в Марселе, устроенные российскими и британскими фанатами во время Euro-2016."Для одних – праздник футбола, для других – праздник насилия". Фильм BBC о российских фанатах

Как на данный момент можно уколоть наше государство, кроме политики? Конечно, это спорт! Они хотят поднять мировое общественное мнение, показать всю грязь, которую они накопили, и сказать: "Кому вы доверяете? Как вы можете поехать к этим дикарям - русским, когда они сами приехали во Францию и избили наших самых честных болельщиков - англичан?!". Но англичане первые стали применять силу и были зачинщиками. А теперь получается, что они - законопослушные.

Фильм BBC - самая настоящая грязь. Я предполагаю, что этот ажиотаж может привести к тому, что некоторые страны будут бойкотировать чемпионат. Например, англичане могут сказать: "Мы показали всему миру фильм, рассказали правду, и мы боимся за своих болельщиков и команду. Мы не будем участвовать". Могут присоединиться немцы и австралийцы. Может начаться волна бойкотов. Но мы будем стойко переносить все невзгоды.

Конечно, болельщики есть болельщики. Какие-то незначительные инциденты могут возникнуть, но это ни в коем случае не говорит о том, что все перерастет в глобальный бойню. Мы сможем обеспечить порядок и безопасность. (Любовь КОНЯЕВА)

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