В Англии считают, что Вайналдум намекнул на переход Промеса в "Ливерпуль"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес может в ближайшее время перейти в "Ливерпуль", предполагает Metro. По мнению британского издания, на это может намекать эмодзи, который оставил хавбек "красных" Джоржиньо Вайналдум в комментариях к фотографии Промеса. Форвард на странице в Instagram опубликовал фото с супругой в частном самолете, Вайналдум оставил к ней комментарий - эмодзи в виде сложенных в молитве ладоней. Футболисты являются партнерами по сборной Голландии.

Многие фанаты "Ливерпуля" уже поздравили Промеса с переходом в клуб, а некоторые утверждают, что на его планшете открыты фотографии стадиона "Энфилд".

В текущем сезоне Промес провел 14 матчей, забил 6 голов и сделал 7 передач в чемпионате России.