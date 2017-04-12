СМИ: отступные за Симеоне составляют более 20 миллионов евро

Отступные за главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне превышают 20 миллионов евро, утверждает AS. По оценкам некоторых экспертов данная сумма может даже достигать 30 миллионов. Специалиста видят наставником на родине - Федерация футбола Аргентины хочет пригласить его на пост главного тренера сборной на смену уволенному Эдгардо Баусы. Однако Симеоне все устраивает в "Атлетико", и он не намерен покидать мадридцев.

Еще одним претендентом в сборную Аргентины является Хорхе Сампаоли из "Севильи".

Симеоне работает в "Атлетико" с 2011 года, под его руководством команда дважды выходила в финал Лиги чемпионов, становилась чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также побеждала в Лиге Европы и в матче за Суперкубок УЕФА.