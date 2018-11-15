Сборную России разгромили в первом тайме впервые с 2004 года

Сборная России в четвертый раз в своей истории проиграла первый тайм с крупным счетом.

Ранее россияне уходили на перерыв, уступая 0:3, в гостевых встречах с Бразилией, Израилем и Португалией.

Любопытно, что в феврале 2000 года в Хайфе ворота российской команды защищал ее нынешний главный тренер Станислав Черчесов. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда сборная России проигрывала первый тайм с крупным счетом