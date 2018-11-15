Сборную России разгромили в первом тайме впервые с 2004 года

Сборная России в четвертый раз в своей истории проиграла первый тайм с крупным счетом.
Ранее россияне уходили на перерыв, уступая 0:3, в гостевых встречах с Бразилией, Израилем и Португалией.
Любопытно, что в феврале 2000 года в Хайфе ворота российской команды защищал ее нынешний главный тренер Станислав Черчесов. (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда сборная России проигрывала первый тайм с крупным счетом
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет первого тайма
|
Итог
|
18.11.1998
|
ТМ
|
Анатолий Бышовец
|
Бразилия (г)
|
0:3
|
1:5
|
23.02.2000
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Израиль (г)
|
0:3
|
1:4
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Георгий Ярцев
|
Португалия (г)
|
0:3
|
1:7
|
16.11.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Германия (г)
|
0:3
|
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