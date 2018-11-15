23:47 15 ноября | Футбол — Сборная России

Сборную России разгромили в первом тайме впервые с 2004 года

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Сборная России в четвертый раз в своей истории проиграла первый тайм с крупным счетом.

Ранее россияне уходили на перерыв, уступая 0:3, в гостевых встречах с Бразилией, Израилем и Португалией.

 Любопытно, что в феврале 2000 года в Хайфе ворота российской команды защищал ее нынешний главный тренер Станислав Черчесов. (Кирилл Бурдаков)

 Случаи, когда сборная России проигрывала первый тайм с крупным счетом

Дата

Турнир

Тренер

Соперник

Счет первого тайма

Итог

18.11.1998

ТМ

Анатолий Бышовец

Бразилия (г)

0:3

1:5

23.02.2000

ТМ

Олег Романцев

Израиль (г)

0:3

1:4

13.10.2004

ОЧМ

Георгий Ярцев

Португалия (г)

0:3

1:7

16.11.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Германия (г)

0:3

?
Германия - Россия

 

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