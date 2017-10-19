Борис Игнатьев: "Изменения в московском "Торпедо" не сказываются на игроках, финансирование стабильное"

Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что не знает ничего насчет своего будущего после смены руководства в клубе. Игнатьев также добавил, что у московской команды стабильное финансирование.

– Я еще ни разу не слышал и не видел тех людей, которые находятся во главе будущего проекта, – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – На футболистах это (смена руководства и владельца) не сказывается, это сказывается на тех, кто толкает паровоз, а тем, кто в паровозе, какая разница, какой президент. Им важно, чтобы соблюдали договоры и так далее. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю.

Если говорить про финансирование, то оно стабильное, зарплата стабильно выплачивается, чего раньше не было. Команде есть, где тренироваться. Да, это не нечто шикарное, но финансирование на нормальном уровне для ПФЛ. Выход в ФНЛ? Как-то "Арарат" оторвался, почему нельзя их догнать? В футболе все бывает.

Напомним, что во вторник стало известно, что новым президентом "Торпедо" станет директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева. На этой должности она сменит Александра Тукманова. Российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем клуба. При этом концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для "Торпедо". Стадион будет реконструирован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличено до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.