Стоимость реконструкции спорткомплекса "Торпедо" составит 6 - 8 миллиардов рублей

Около 6 - 8 миллиардов рублей будет стоить реконструкция спорткомплекса "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, сообщил в интервью "СЭ" председатель совета директоров ФК "Торпедо" Павел Поселенов.

– Вся спортивная инфраструктура, включая раздевалки, тренировочные поля, два физкультурно-оздоровительных комплекса, школы бокса и борьбы, а также маленький манеж, по нашим оценкам, будет стоить 6 – 8 миллиардов рублей, – рассказал Поселенов.

По словам руководителя клуба, вместимость футбольного стадиона "Торпедо" составит 15 тысяч зрителей (сейчас арена рассчитана на 13 тысяч мест).

– Круглым стадион точно не будет, потому что есть ограничения, связанные с территорией, – отметил Поселенов. – Вы знаете, что там большой перепад высот – поэтому одна трибуна является подпорной стенкой для склона. Поэтому арена будет овальной или, скорее всего, прямоугольной.

Собеседник "СЭ" сообщил, что беговые дорожки на стадионе "Торпедо" будут убраны.

– При этом мы не планируем сносить трибуны, а за воротами будут две полноценные трибуны, – сказал Поселенов.

– Над трибунами будут козырьки, а поле останется открытым, – добавил он. (Илья АНДРЕЕВ)