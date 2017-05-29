Компания Дерипаски может стать спонсором вышедшего в ФНЛ "Ротора"

Администрация Волгоградской области ведет переговоры с компанией "РУСАЛ" по поводу финансирования "Ротора", сообщает v1.ru. На данный момент клуб находится на балансе областного бюджета. Его планируется преобразовать из автономного учреждения в акционерное общество.

Впоследствии акционеры "Ротора" получат в оперативное управление стадион ЧМ-2018 "Волгоград Арена".

Отметим, что главным акционером и президентом компании "РУСАЛ" является бизнесмен Олег Дерипаска, ранее финансировавший "Кубань".

"Ротор" в сезоне-2016/17 занял первое место в группе "Юг" ПФЛ и вернулся в ФНЛ.