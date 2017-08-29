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12:22 | Футбол — Кубок России

"Спартак" сыграет с "Кубанью" в 1/16 финала Кубка России

Кубок России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Кубок России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Команды премьер-лиги вступают в борьбу именно на этой стадии и начинают матчами в гостях.

По итогам жеребьевки действующий обладатель Кубка России "Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов", чемпион страны "Спартак" – с "Кубанью", лидер премьер-лиги "Зенит" - с "Динамо" из Санкт-Петербурга, а ЦСКА – с "Авангардом".

Все пары 1/16 финала:

"Авангард" (Курск) – ЦСКА (Москва)

"Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва)

"Шинник" (Ярославль) – "Урал" (Екатеринбург)

"Волгарь" (Астрахань) – "Ростов"

"Спартак-Нальчик" – "Динамо" (Москва)

"Кубань" (Краснодар) – "Спартак" (Москва)

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Анжи" (Махачкала)

"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Уфа"

"Енисей" (Красноярск) – "Ахмат" (Грозный)

"Оренбург" – "Рубин" (Казань)

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Арарат" (Москва) – "СКА-Хабаровск"

"Тамбов" – "Арсенал" (Тула)

"Факел" (Воронеж) – "Амкар" (Пермь)

"Томь" (Томск) – "Краснодар"

"Тюмень" – "Тосно"

Матчи пройдут 20-21 сентября.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Самое интересное в новости это погоны полковника)))

13:26

Вопреки

Опять скажете питерским везет ??? В прошлом году дальше Твери ехать не пришлось, а в этом вообще на своем стадионе гостевой матч проводить будут. А-У, господин МУТКО - почему так не фартит другим клубам ежегодно, не подскажете ?

13:23

Жорик Вартанов

не ну зачем силы тратить, отдадим кубок сразу бомжам и париться не будем, устроили тут пародию жеребьевки)

13:21

Versus67

У "Кубани" есть все шансы...спартачок по любому вялым будет...4-я игра за 11 дней))))))))

13:13

Buga

Гаттузо Крут!!!!!!#!Да было бы конечно здорово, если бы договорились на крестовский, потому как я на последних двух матчах был и полтинник стабильно собирается.

13:10

Millwall82

Да какая разница кто с кем играет. Ну перелеты ок. И что теперь не должно быть команд из Сибири и ДВ? или по мнению мкадышей и их поклонников все матчи должны играться в Мск? Так все равно не придете на стадион.

13:10

kauperwood37

Obl2007 для туповатых: вариантов было 4, то есть 25%

13:09

kauperwood37

смешно, как негодуют масквабадцы, чьи команды летают на выезды меньше всех, я бы понял, если бы это были болелы хабаровска

13:08

Obl2007

Даааа..... Столько было вариантов а звениту прямо как в сказке ... За дураков нас держат !)))

13:08

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Buga ////Похоже. Хотя если договориться, то можно было бы и на Крестике, там бы собралось под 40 не меньше. И полицаям было бы выгоднее. Хотя и Петрович должен деньги получать на поддержание инфраструктуры. Посмотрим.

13:06

Obl2007

А что за ряженные около кубка стоят ???))) Солобоны а уже полковники ))) Смешно и стыдно ....

13:06

kauperwood37

Радужка а ростов северная команда? или астрахань это сибирь? карту купить?

13:03

Buga

Гаттузо Крут!!!!!!#!Выходит на петровиче)

12:56

Радужка

Зениту без поездки, всем южным командам сибирь и дальний восток. Совпадение? Не верю, что была жеребьевка, скорее сел некто с кавказофобией и питероманией и раскидал пары.

12:54

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Интересно, где мы будем с местными полицаями играть Кубок.

12:48

psv57

а в 1/8 Зенит сыграет с Тосно. Всё для победы!

12:47

rashlim

Болотное дерби!

12:45

funyaka

Millwall82 == а Авангард в курсе что он в ПФЛ уже?

12:42

Millwall82

и СЭкс завязывай с заголовками. В кубке не только Кубань играет.

12:41

Millwall82

угу учитывая что Динамо лидер ФНЛ. точно нагрели. Не то что Авангард из ПФЛ.

12:40

Помпей

Кубань это похороны для пищевого отравления)))

12:39

Tribunal Z

Спартак вылетит из кубка с такой игрой

12:38

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Опять для бамжей шары грели! Факт. Чтобы далеко не ездить. Позор...................

12:37

Спринт

"С-Э" хотя бы читайте, что печатаете. Некоторых пар команд нет вообще, а другие будут играть дважды по вашему.

12:36