"Спартак" сыграет с "Кубанью" в 1/16 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Команды премьер-лиги вступают в борьбу именно на этой стадии и начинают матчами в гостях.
По итогам жеребьевки действующий обладатель Кубка России "Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов", чемпион страны "Спартак" – с "Кубанью", лидер премьер-лиги "Зенит" - с "Динамо" из Санкт-Петербурга, а ЦСКА – с "Авангардом".
Все пары 1/16 финала:
"Авангард" (Курск) – ЦСКА (Москва)
"Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва)
"Шинник" (Ярославль) – "Урал" (Екатеринбург)
"Волгарь" (Астрахань) – "Ростов"
"Спартак-Нальчик" – "Динамо" (Москва)
"Кубань" (Краснодар) – "Спартак" (Москва)
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Анжи" (Махачкала)
"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Уфа"
"Енисей" (Красноярск) – "Ахмат" (Грозный)
"Оренбург" – "Рубин" (Казань)
"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
"Арарат" (Москва) – "СКА-Хабаровск"
"Тамбов" – "Арсенал" (Тула)
"Факел" (Воронеж) – "Амкар" (Пермь)
"Томь" (Томск) – "Краснодар"
"Тюмень" – "Тосно"
Матчи пройдут 20-21 сентября.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
- Крылья Советов См
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Авангард Курск
- Спартак (футбол)
- Динамо СПб (Футбол)
Долго наблюдал за идиотами на эт
Самое интересное в новости это погоны полковника)))
13:26
Вопреки
Опять скажете питерским везет ??? В прошлом году дальше Твери ехать не пришлось, а в этом вообще на своем стадионе гостевой матч проводить будут. А-У, господин МУТКО - почему так не фартит другим клубам ежегодно, не подскажете ?
13:23
Жорик Вартанов
не ну зачем силы тратить, отдадим кубок сразу бомжам и париться не будем, устроили тут пародию жеребьевки)
13:21
Versus67
У "Кубани" есть все шансы...спартачок по любому вялым будет...4-я игра за 11 дней))))))))
13:13
Buga
Гаттузо Крут!!!!!!#!Да было бы конечно здорово, если бы договорились на крестовский, потому как я на последних двух матчах был и полтинник стабильно собирается.
13:10
Millwall82
Да какая разница кто с кем играет. Ну перелеты ок. И что теперь не должно быть команд из Сибири и ДВ? или по мнению мкадышей и их поклонников все матчи должны играться в Мск? Так все равно не придете на стадион.
13:10
kauperwood37
Obl2007 для туповатых: вариантов было 4, то есть 25%
13:09
kauperwood37
смешно, как негодуют масквабадцы, чьи команды летают на выезды меньше всех, я бы понял, если бы это были болелы хабаровска
13:08
Obl2007
Даааа..... Столько было вариантов а звениту прямо как в сказке ... За дураков нас держат !)))
13:08
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Buga ////Похоже. Хотя если договориться, то можно было бы и на Крестике, там бы собралось под 40 не меньше. И полицаям было бы выгоднее. Хотя и Петрович должен деньги получать на поддержание инфраструктуры. Посмотрим.
13:06
Obl2007
А что за ряженные около кубка стоят ???))) Солобоны а уже полковники ))) Смешно и стыдно ....
13:06
kauperwood37
Радужка а ростов северная команда? или астрахань это сибирь? карту купить?
13:03
Buga
Гаттузо Крут!!!!!!#!Выходит на петровиче)
12:56
Радужка
Зениту без поездки, всем южным командам сибирь и дальний восток. Совпадение? Не верю, что была жеребьевка, скорее сел некто с кавказофобией и питероманией и раскидал пары.
12:54
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Интересно, где мы будем с местными полицаями играть Кубок.
12:48
psv57
а в 1/8 Зенит сыграет с Тосно. Всё для победы!
12:47
rashlim
Болотное дерби!
12:45
funyaka
Millwall82 == а Авангард в курсе что он в ПФЛ уже?
12:42
Millwall82
и СЭкс завязывай с заголовками. В кубке не только Кубань играет.
12:41
Millwall82
угу учитывая что Динамо лидер ФНЛ. точно нагрели. Не то что Авангард из ПФЛ.
12:40
Помпей
Кубань это похороны для пищевого отравления)))
12:39
Tribunal Z
Спартак вылетит из кубка с такой игрой
12:38
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Опять для бамжей шары грели! Факт. Чтобы далеко не ездить. Позор...................
12:37
Спринт
"С-Э" хотя бы читайте, что печатаете. Некоторых пар команд нет вообще, а другие будут играть дважды по вашему.
12:36