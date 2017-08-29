"Спартак" сыграет с "Кубанью" в 1/16 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Команды премьер-лиги вступают в борьбу именно на этой стадии и начинают матчами в гостях.

По итогам жеребьевки действующий обладатель Кубка России "Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов", чемпион страны "Спартак" – с "Кубанью", лидер премьер-лиги "Зенит" - с "Динамо" из Санкт-Петербурга, а ЦСКА – с "Авангардом".

Все пары 1/16 финала:

"Авангард" (Курск) – ЦСКА (Москва)

"Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва)

"Шинник" (Ярославль) – "Урал" (Екатеринбург)

"Волгарь" (Астрахань) – "Ростов"

"Спартак-Нальчик" – "Динамо" (Москва)

"Кубань" (Краснодар) – "Спартак" (Москва)

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Анжи" (Махачкала)

"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Уфа"

"Енисей" (Красноярск) – "Ахмат" (Грозный)

"Оренбург" – "Рубин" (Казань)

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Арарат" (Москва) – "СКА-Хабаровск"

"Тамбов" – "Арсенал" (Тула)

"Факел" (Воронеж) – "Амкар" (Пермь)

"Томь" (Томск) – "Краснодар"

"Тюмень" – "Тосно"

Матчи пройдут 20-21 сентября.