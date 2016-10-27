Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев считает, что травма, которую он получил в домашнем матче 1/8 финала Кубка России против "Оренбурга" (3:2), может оказаться серьезной. 28-летний хавбек, проводивший в составе команды сотый матч, был вынужден покинуть поле на 17-й минуте встречи. Для Мамаева это была только шестая игра в сезоне.

- Поделиться впечатлениями от юбилейного матча за "Краснодар"? Да как-то не хочется, - приводит rusfootball.info слова Мамаева. - Омрачена эта игра была травмой, как видите. Кажется, это надолго.