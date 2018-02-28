Официально: матч "Крыльев" и "Спартака" перенесен

Матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" было принято решение перенести из-за погодных условий. Ранее "СЭ" сообщал, что игра, вероятно, будет проведена в апреле.
Ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.
Как сообщает на своем сайте самарский клуб, представители "Спартака" были не согласны проводить игру в "-15" градусов. Представители команды "Крылья Советов" были готовы сыграть в текущих условиях и при данной температуре, но согласно рекомендациям официальных лиц, в случае, если одна из команд не согласна проводить матч при температуре ниже -15 градусов, то он переносится на резервный день.
О дате будет сообщено дополнительно. Команда "Спартак" возвращается в Москву.
"Спартак" - "Крылья", "Тосно" - "Луч-Энергия". Самый холодный день Кубка России. LIVE!
spetrov
К слову, "а когда с лидсом матч перенесли - хрюкали какие англичане трусливые -холода испугались". Парни, не в обиду, просто как напоминание.
19:57 28 февраля
spetrov
Millwall82, и все это в целом ведет к тому, что вы для меня лично более сложный соперник лет за 15-ть, наверное. С вами всегда приходится бодаться, вы многого не позволяете. Бывали времена, один-два момента на весь матч. В таких условиях отползти бы. :)
19:12 28 февраля
spetrov
Millwall82
19:09 28 февраля
Millwall82
spetrov, то что матчи огненные никто не спорит, вы с Базелем так не играли как с нами. Глаза у ваших прям горели. Ну тут все просто, в РФПЛ по составу стоит 2-3 команды, потом еще 2-3, а дальше пропасть. Потому и игры такие. А ну и да, есть Спартак, который проповедует "веселый футбол".
19:09 28 февраля
spetrov
...Тренеры обычно учат плотно ставить ноги. И каждый раз про это напоминают. Кто не тренировался, тот не знает.
19:01 28 февраля
spetrov
Millwall82, опять ты не понял. Я разве сказал про "автобусы"? Или приведя эти фамилии в пример? "Автобусы" - защита, жесткая играя + прессинг - нападение. Каждая победа начинается с плотной игры, каждый гол - с жестко поставленной ноги в отборе, кто кого. :)
18:58 28 февраля
spetrov
...Как и на людях типа Мальдини, Неста, Кастакурта, Гаттузо...
18:54 28 февраля
Millwall82
spetrov, когда это Зенит играл в автобусы? По-моему это против Зенита играют в автобусы, Зенит как правило играет первым номером, потому порой очков и не добирает.
18:53 28 февраля
spetrov
...Люди ругают Вернблума или Денисова (или Анюкова), а на таких земля держится.
18:52 28 февраля
spetrov
Millwall82, как ты легко о нас судишь. :) Вы для меня такие примерно с середниы нулевых. Я и своим в свое время доказывал. Вы играете более жестко. Не в плане грубости, а в плане неуступчивости. Спартак дает играть, там самим бы смочь. :)
18:47 28 февраля
Millwall82
spetrov, ну потому что давно вы нас на побеждали) Года этак с 2013, согласен, 2 самые титулованные команды РФ 21 века, и вам побед и стабильного финансирования.
18:43 28 февраля
spetrov
Millwall82, ты, возможно, просто не сравнивал с вожделенной Европой, к примеру. "Нет счастья в жизни до 12:00" - карикатура в свое время такая была. Там таких (!) примеров наберется. :) Но действительно оставим для другого раза. И не для сайта, ты абсолютно прав. :) А в целом - был рад увидеть примеры от Оруэлла и мнение о нем, хорошая беседа получилась. Побед вам. Тем более мы с вами уже в этом чеспионате не сыграем. :) PS: Что бы кто не говорил, а вы для меня лично самые принципиальные соперники сейчас. Потому что играть с вами сложнее всего.
18:35 28 февраля
Millwall82
spetrov, я возможно как и Серебрянников пессимист, для петербуржцев это норма (отличительная черта), но....нищета, несправедливость, пропаганда (по Оурэллу, ага), тотальная цензура и возможность попасть в тюрьму стало еще проще (привет Оуруэллу еще раз), коррупция, в регионах полная безнадега, единственное в чем не согласен, это то что человек всегда должен быть человеком, а не волку-волку человеком). Но тема серьезная и не для этого сайта, да и не для сайта)
18:25 28 февраля
spetrov
...Я, конечно, понимаю, что все началось со СКА (Хб). Парни, отвечающие за футбол, вы только сейчас поняли что такие команды, как СКА (Хабаровск), живут в Хабаровске?
18:14 28 февраля
СПр
Национальная идея России - высшая правда. На земле она невозможна (на то она и высшая), но мы упорно не хотим этого понимать, и, может быть, правильно делаем. Отсюда сверхкритическое отношение к самим себе- "ах, мы такие-сякие". А основная идея господствующего сейчас на Запада псевдолиберализма это не свобода, а избранность. Что очень нравится людям с комплексом неполноценности.
18:11 28 февраля
spetrov
Тогда вопрос :зачем играть в мороз если можно не играть? ----- Самое время для такого вопроса. Жаль, что не к финалу им задались. :)
18:11 28 февраля
spetrov
Millwall82, в этом принципиально с тобой не согласен. В конце концов, мы тут с тобой беседуем без первого, второго и третьего. Но даже если ты будешь настаивать, предлагаю (на время, по крайней мере) остаться при своих. (Мы здесь собрались по другому поводу. ;)
18:09 28 февраля
Millwall82
spetrov, почему. Серебрянников талантливый актер, как и Хабенский например. А то что..."сила, наглость и хамство стало национальной идей", так в чем он не прав? Или есть какая-то другая Россия?
18:05 28 февраля
Сибиряк.1974.СМ
Пробежался по другим ветками -кругом ругают Спартак :"нЕженки,а мы играли, а те тоже играли, да вы и сами тогда то играли!.."Короче, позорники теплолюбивые. Тогда вопрос :зачем играть в мороз если можно не играть?
18:04 28 февраля
Каряка63
spetrov "Правильный вопрос. Предлагаю взглянуть вот с такой точки зрения. Мы - северная страна. Заметно больше половины территории - в условиях мерзлоты. Но если команда вышла в эту стадию - играть с ней надо! Иначе это просто неуважение. Считаете, условия не позволяют? Парни, ну разработайте тогда заранее (!) общие (!) правила. Не забывая об уважении к конкрентным болельщикам конкретной команды. И их команда - наша, и они сами - такие же граждане страны". Отличные слова! Вот об этом я и хотел сказать....
18:02 28 февраля
spetrov
Между фанатами и ультрой... --- Кстати, наши тоже достаточно давно говорили (в том числе и из RBW), что на молодых управу очень сложно найти (как я это понимаю).
18:00 28 февраля
spetrov
Millwall82, про Динамо со стороны (безусловно) наслышан. Судить со стороны не имею права.
17:58 28 февраля
spetrov
И прав Серебрянников тысячу раз про национальную идею. ---- Не согласен, камрад. Балабол он, за душой ничего не имеющий. Правильно, на мой взгляд, написал сейчас Ю.Поляков (и как писателя его уважаю, помнишь, наверное, и "Сто дней до приказа", и "ЧП...": "В чаду заемной новизны гораздо легче спрятать бездарность и неумелость. «Современное» искусство — это, по сути, всемирная барахолка, гомонящий привоз «секонд-хенда». И когда ты приносишь по-настоящему новую вещь, на тебя смотрят как на врага.
17:57 28 февраля
СПр
Кубок России дошёл до того, что главная интрига - состоится матч или будет перенесён. А по ситуации, пока не накрыло глобальное потепление и/или не построены крытые манежи, единственная для нас система - "лето-лето". Ничего не поделаешь, зона рискованного "газоноделия".
17:54 28 февраля
Millwall82
spetrov, не. Между фанатами и ультрой, давно уже дружбы нет, из-за Динамо. Зенитовские ОФ ни с кем принципиально не поддерживает ни один московский движ, ну кроме "Рассвета" (московские хулиганы Зенита).
17:53 28 февраля
spetrov
А чё, так можно, да? (Сибиряк.1974.СМ) --- Правильный вопрос. Предлагаю взглянуть вот с такой точки зрения. Мы - северная страна. Заметно больше половины территории - в условиях мерзлоты. Но если команда вышла в эту стадию - играть с ней надо! Иначе это просто неуважение. Считаете, условия не позволяют? Парни, ну разработайте тогда заранее (!) общие (!) правила. Не забывая об уважении к конкрентным болельщикам конкретной команды. И их команда - наша, и они сами - такие же граждане страны.
17:53 28 февраля
RomanTuapse
правильное решение главное здоровье игроков
17:51 28 февраля
werder63
Если у болтливого армянина есть яйца, он луч на игру с тосно не выведет! Ну а если он простая болтушка, то терпилы пусть правил не читают, и играют хоть в минус 20! Есть свои мозги - пусть пользуются... Вчерашние 2 недофутбола и НОЛЬ мячей с игры за ЧЕТЫРЕ часа на морозе - НИКОМУ не нужны!
17:50 28 февраля
Millwall82
spetrov, Пал Федорыча и я застал, в середине 90х, светлый мужик был, интеллигент, Зенит и ЦСКА еще и Морозов Юрий Андреич объединяет, а насчет России и Украины, это эмоциональная окраска, не помню кто сказал, Задорнов вроде, "В России любят только ненавидеть"(с) национальная черта. И прав Серебрянников тысячу раз про национальную идею.
17:50 28 февраля
Сибиряк.1974.СМ
А чё, так можно, да? А если дубак - зачем остальные играют? Тоже сибиряки? Или их принуждают? Да нееет, у нас просто страна футбольная!
17:47 28 февраля