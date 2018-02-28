Официально: матч "Крыльев" и "Спартака" перенесен

Матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" было принято решение перенести из-за погодных условий. Ранее "СЭ" сообщал, что игра, вероятно, будет проведена в апреле.

Ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. По прогнозу синоптиков на момент начала встречи температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.

Как сообщает на своем сайте самарский клуб, представители "Спартака" были не согласны проводить игру в "-15" градусов. Представители команды "Крылья Советов" были готовы сыграть в текущих условиях и при данной температуре, но согласно рекомендациям официальных лиц, в случае, если одна из команд не согласна проводить матч при температуре ниже -15 градусов, то он переносится на резервный день.

О дате будет сообщено дополнительно. Команда "Спартак" возвращается в Москву.

"Спартак" - "Крылья", "Тосно" - "Луч-Энергия". Самый холодный день Кубка России. LIVE!