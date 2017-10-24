Массимо Каррера: "На поле с Нальчиком будет лучший состав"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера накануне матча Кубка России против одноклубников из Нальчика отметил, что у команды не должно быть проблем с мотивацией, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Итальянский специалист отметил, что игры с оборонительными командами складываются проще, если забить быстрый гол.

- Мы всегда играем на победу. И на поле будет лучший состав.

- Сложно мотивировать команду на такие матчи?

- Нет. Потому что это важный матч. С "Амкаром" тоже был важный матч. И ошибаются те, кто говорит, что мы играли без эмоций. Просто "Амкар" показал себя хорошей командой, которая здорово сделала свое дело: не пропустила, а могла и забить. При этом я не могу жаловаться на своих ребят, они сделали все, что могли.

- Почему "Спартаку" не очень удаются матчи с командами, которые обороняются большими силами? С "Тосно", "Уфой".

- Просто иногда нужна еще и удача. Если получается забить быстро, то потом легче. Но у нас не получалось.

- Может, не хватает большого форварда?

- У нас есть Луиз Адриану. Хороший форвард.

- Почему Мельгарехо так здорово смотрелся против "Севильи", а с "Амкаром" был уже не так хорош?

- У него были голевые моменты. Мне кажется, он провел хороший матч.

Напомним, что матч "Спартак" Москва - "Спартак" Нальчик состоится 25 октября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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