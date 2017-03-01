21:30 | ФУТБОЛ — Кубок России

Кубок России-2016/17.
"Локо" вышел на "Уфу", "Рубин" - на "Урал"

Сетка Кубка России-2016/17. Фото "СЭ"
Сетка Кубка России-2016/17. Фото "СЭ"
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Во вторник и среду – четыре матча 1/4 финала Кубка России-2016/17.

Во вторник "Урал" победил "Краснодар" на стадионе "быков" в серии пенальти – 4:3 после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время. При этом номинальные хозяева отыгрались с 0:3.

В среду "Рубин" дома взял верх над "Сибирью" – 1:0, "Уфа" с тем же счетом выиграла у "Анжи", а "Локомотив" – у "Тосно".

В 1/2 финала "Урал" сыграет с "Рубином", а "Уфа" – с "Локо". Матчи запланированы на 5 апреля.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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DJDF

RW. i prochaya xyinia --- Свинтусы, конечно, в этом году тянули этот рейтинг изо всех сил! Куда уж до них будущему обладателю кубка! Так понимаю трофей надо было свиньям подарить, тогда было бы спокойно за рейтинг России?

22:16

Slim Taller

У Рубина выше шансы в финале с Локомотивом.

22:14

Gizza196

А салават уже вылетел? Вроде серия ещё не закончена...

21:55

bep77

В финале будет "зелёное дерби"))) И земляки отомстят Казани за "Салават"! Богданыч форева!!!

21:52

HAZELSAMARA

Парадокс - вчера "Краснодару" для победы не хватило запаса в три гола, а сегодня в трёх других парах четвертьфиналистов хватило по одному мячу.

21:47

bond1951

серега семак возьмет КУБОК

21:38

V0VaN

шпалычу подгоняют трофей))

20:36

Gizza196

Так по опросу Краснодар выиграет... Новый опрос нельзя выложить? Или админам по фиг?

19:07

Der schwein

Урал будет в финале :)

18:25

zenitoman

Финал Рубин-Лохомотив

12:55

Басист

Уфа возьмёт, братцы, Уфа. За неё примета верная, нерушимая. Даже Ростов в аутсайдерскую пору по этой примете Кубок взял)))

09:57

л-нт Чеснокофф

На востоке заруба.. А на западе цирк))

05:57

Izmegul

финал Уфа-Урал. Играть в Красноярске.

02:48

Valdemarson

Да пусть уже Рубин возьмёт Кубок, в Европе толку больше будет...

23:03 28 февраля

harya88

Shumer не-а, Рубин возьмет

22:42 28 февраля

Shumer

"Локо" возьмет теперь Кубок))))

22:34 28 февраля

aloveku

уже в 1-8 больше половины матчей решались за исходами 90 мин. В 1-4 продолжается.

22:23 28 февраля

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