Во вторник и среду – четыре матча 1/4 финала Кубка России-2016/17.
Во вторник "Урал" победил "Краснодар" на стадионе "быков" в серии пенальти – 4:3 после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время. При этом номинальные хозяева отыгрались с 0:3.
В среду "Рубин" дома взял верх над "Сибирью" – 1:0, "Уфа" с тем же счетом выиграла у "Анжи", а "Локомотив" – у "Тосно".
В 1/2 финала "Урал" сыграет с "Рубином", а "Уфа" – с "Локо". Матчи запланированы на 5 апреля.
DJDF
RW. i prochaya xyinia --- Свинтусы, конечно, в этом году тянули этот рейтинг изо всех сил! Куда уж до них будущему обладателю кубка! Так понимаю трофей надо было свиньям подарить, тогда было бы спокойно за рейтинг России?
22:16
Slim Taller
У Рубина выше шансы в финале с Локомотивом.
22:14
Gizza196
А салават уже вылетел? Вроде серия ещё не закончена...
21:55
bep77
В финале будет "зелёное дерби"))) И земляки отомстят Казани за "Салават"! Богданыч форева!!!
21:52
HAZELSAMARA
Парадокс - вчера "Краснодару" для победы не хватило запаса в три гола, а сегодня в трёх других парах четвертьфиналистов хватило по одному мячу.
21:47
bond1951
серега семак возьмет КУБОК
21:38
V0VaN
шпалычу подгоняют трофей))
20:36
Gizza196
Так по опросу Краснодар выиграет... Новый опрос нельзя выложить? Или админам по фиг?
19:07
Der schwein
Урал будет в финале :)
18:25
zenitoman
Финал Рубин-Лохомотив
12:55
Басист
Уфа возьмёт, братцы, Уфа. За неё примета верная, нерушимая. Даже Ростов в аутсайдерскую пору по этой примете Кубок взял)))
09:57
л-нт Чеснокофф
На востоке заруба.. А на западе цирк))
05:57
Izmegul
финал Уфа-Урал. Играть в Красноярске.
02:48
Valdemarson
Да пусть уже Рубин возьмёт Кубок, в Европе толку больше будет...
23:03 28 февраля
harya88
Shumer не-а, Рубин возьмет
22:42 28 февраля
Shumer
"Локо" возьмет теперь Кубок))))
22:34 28 февраля
aloveku
уже в 1-8 больше половины матчей решались за исходами 90 мин. В 1-4 продолжается.
22:23 28 февраля