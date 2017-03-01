Во вторник и среду – четыре матча 1/4 финала Кубка России-2016/17.

Во вторник "Урал" победил "Краснодар" на стадионе "быков" в серии пенальти – 4:3 после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время. При этом номинальные хозяева отыгрались с 0:3.

В среду "Рубин" дома взял верх над "Сибирью" – 1:0, "Уфа" с тем же счетом выиграла у "Анжи", а "Локомотив" – у "Тосно".

В 1/2 финала "Урал" сыграет с "Рубином", а "Уфа" – с "Локо". Матчи запланированы на 5 апреля.