КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тысяч рублей за дискриминационные выкрики в матче Кубка России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 100 тысяч рублей за дискриминационные выкрики в матче 1/8 финала Кубка России со "Спартаком" из Нальчика (5:2). Также комитет условно закрыл трибуну В на один домашний матч с испытательным сроком до конца текущего розыгрыша турнира.

-К нам поступило заявление от Смертина (инспектора РФС по борьбе с расизмом. – Прим. "СЭ"), что является основанием для возбуждения дела,– сказал Григорьянц. – Он попросил посмотреть поведение болельщиков красно-белых. На 68-й минуте были зафиксированы оскорбительные кричалки, носящие дискриминационный характер. Данный факт также зафиксирован международной ассоциацией по борьбе с расизмом. Здесь речь идет не о расизме, а о дискриминационных выкриках. Это у них уже рецидив, второе нарушение. За это "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей. Также комитет приняли решение закрыть трибуну В на один домашний матч в случае повторения нарушения. Испытательный срок установлен до конца текущего розыгрыша Кубка России.

Также мы рассматривали сжигание болельщиками хозяев атрибутики "Спартака" из Нальчика. За это московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, в 1/4 финала Кубка России "Спартак" сыграет с "Крыльями Советов". Матч состоится в Самаре. Встреча запланирована на 1 марта 2018 года.