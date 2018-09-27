Инспектор кубкового матча "Торпедо" - "Динамо" внес в протокол запись об уханье в адрес африканского хавбека бело-голубых Соу

Как стало известно "СЭ", инспектор матча 1/16 финала Олимп-Кубка России "Торпедо" - "Динамо" (0:1) Фейзудин Эрзиманов внес в протокол встречи запись о том, что болельщики "Торпедо" по ходу игры оскорбляли полузащитника бело-голубых Самбу Соу.

Каждый раз, когда футболист из Мали касался мяча, фанаты черно-белых начинали ухать. Они также нецензурно выражались в адрес Соу, когда он в результате одного из единоборств оказался на газоне. Эти эпизоды могут быть рассмотрены на заседании КДК РФС. (Игорь Новиков)

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