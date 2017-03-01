Гол Миранчука вывел "Локомотив" в полуфинал Кубка России

"Локомотив" на своем поле обыграл "Тосно" в матче 1/4 финала Кубка России – 1:0. Единственный гол на 19-й минуте забил Алексей Миранчук. Команда Дмитрия Парфенова создала несколько опасных моментов у ворот Гильерме, но реализовать их не смогла. Отметим, что у "Локомотива" в этой игре дебютировали Ари и Соломон Кверквелия.

Команда Юрия Семина вышла в полуфинал турнира, где сыграет с "Уфой", которая обыграла сегодня "Анжи" (1:0). Во втором полуфинале сыграют "Урал" и "Рубин". Игры запланированы на 5 апреля.

Кубок России

1/4 финала

"Локомотив" (Москва) – "Тосно" – 1:0 (1:0)

Гол: Миранчук, 19.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Михалик (Кверквелия, 87), В.Денисов, И.Денисов, Фернандеш, Коломейцев (Баринов, 80), Миранчук, Майкон (Ари, 71).

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Буйволов, Сухарев, Альшин (Кутьин, 80), Мухаметшин, Кашчелан, Чиркин, Макаров (Милевский, 68), Богаев, Заболотный.

Предупреждения: Макаров, 27. Кашчелан, 49. И.Денисов, 90+2. Чиркин, 90+3.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Суховерхов (Воронеж), Колосков (Уфа).

01 марта. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"