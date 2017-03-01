Гол Миранчука вывел "Локомотив" в полуфинал Кубка России

"Локомотив" на своем поле обыграл "Тосно" в матче 1/4 финала Кубка России – 1:0. Единственный гол на 19-й минуте забил Алексей Миранчук. Команда Дмитрия Парфенова создала несколько опасных моментов у ворот Гильерме, но реализовать их не смогла. Отметим, что у "Локомотива" в этой игре дебютировали Ари и Соломон Кверквелия.
Команда Юрия Семина вышла в полуфинал турнира, где сыграет с "Уфой", которая обыграла сегодня "Анжи" (1:0). Во втором полуфинале сыграют "Урал" и "Рубин". Игры запланированы на 5 апреля.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official #НашФутбол #КубокРоссии. 1/4 финала. #ЛокоТосно 1:0 19' Алексей Миранчук pic.twitter.com/3PoQxn8X6d– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 марта 2017 г.
Кубок России
1/4 финала
"Локомотив" (Москва) – "Тосно" – 1:0 (1:0)
Гол: Миранчук, 19.
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Михалик (Кверквелия, 87), В.Денисов, И.Денисов, Фернандеш, Коломейцев (Баринов, 80), Миранчук, Майкон (Ари, 71).
"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Буйволов, Сухарев, Альшин (Кутьин, 80), Мухаметшин, Кашчелан, Чиркин, Макаров (Милевский, 68), Богаев, Заболотный.
Предупреждения: Макаров, 27. Кашчелан, 49. И.Денисов, 90+2. Чиркин, 90+3.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Суховерхов (Воронеж), Колосков (Уфа).
01 марта. Москва. Стадион "Локомотив".
Бернард Самнер
а спорт-экспресс, кстати, вместо того чтобы в непрекращающемся режиме писать никому не нужные статейки о спартаке, а также прочую сладкую белиберду про наших сладких кокош и тотош, лучше бы выдавал нормальные статьи на злобу дня и критиковал безостановочно. вот тогда было бы лучше хотя бы на этом фронте.
22:07
Басист
Трансферная цена Миранчука выросла втрое.
21:48
garry1980
Бернард Самнер не удивляюсь уже, к сожалению, как наш футбол становится полным болотом. _________Все это понимают, кроме товарища Мутко. Надо полностью менять подход к профессиональному футболу в стране. ачиная с развития детского спорта и заканчивая отменой лимита и введением потолка зарплат. А иначе дальше буде только хуже. В 2018 сядем мы в лужу, к гадалке не ходи. Но Мутко опять отмажется, не сомневаюсь.
21:45
garry1980
Игра, конечно, так себе. Но кое-что заметить можно: Миранчук реально нужен команде (и она ему тоже, если он не хочет пойти по пути всех тех, кого сгубили шальные деньги, если уж ехать, то в Европу, но не в Рубин или, тем более, бомжатник). Ари, по тем 20 минутам что провёл на поле понравился, видно что и команда ему доверяет, должен вписаться в схему. А там посмотрим, нап нам как воздух необходим. Шпалыча я, конечно, всегда буду уважать, но пока не вижу какой-то выстроенной схемы и стиля, засчёт чего добиваться успеха будем, непонятно. А ведь предсезонку прошли уже, не по ходу сезона пришёл. Ладно, будем считать цыплят по осени, то бишь, по окончанию чемпионата. Хотя, ИМХО, нужно кардинальное обновление состава и молодой, амбциозный тренер.
21:41
Бернард Самнер
не удивляюсь уже, к сожалению, как наш футбол становится полным болотом. три матча сегодня - результат один. намёка на что-то интересное - ноль. ни на поле, ни на трибунах. о каком успехе в 2018 году говорят наши псевдоруководители? отстали мы ото всех. и не догнать никого в обозримом будущем. кому нужен и интересен сегодняшний локомотив с его шпалычами, новоявленными ари и прочими деятелями? предполагаю, что и возобновляющийся в выходные чемп будет примерно таким же месивом.
21:38
garry1980
waleriy Команда сырая , спрашивается за что палыч получает миллионы евро? Можно сказать выиграли у инвалидов . В чемп онате России девочкам ничего не светит.____________Сам ты девочка. Да ещё и не особо умная.
21:36
mendeleev
Красавцы)
21:33
waleriy
Команда сырая , спрашивается за что палыч получает миллионы евро? Можно сказать выиграли у инвалидов . В чемп онате России девочкам ничего не светит.
21:29